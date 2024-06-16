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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية، بأن نادي آرسنال الإنجليزي يسعي لخطف أحدي صفقات برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

آرسنال يهدد حلم برشلونة في ضم أهم صفقات الموسم الصيفي

ووفقًا للتقارير البريطانية، فأن آرسنال يسعي للحصول على خدمات نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأضافت التقارير، أن النادي الإنجليزي مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز مع بيلباو والذي يبلغ 42 مليون يورو، وهو بالمبلغ الهين على آرسنال.

وأشارت التقارير، إلى أن آرسنال بات خطرًا حقيقيًا يقف أمام أحلام برشلونة للحصول على خدمات ويليامز في الانتقالات الصيفية، حيث يعد نجم بيلباو هو أحد أهم الصفقات التي يسعي الفريق الكتالوني لحسمها في الميركاتو القادم.

