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أحمد جودة - القاهرة - تلقى منتخب كولومبيا دفعة معنوية جيدة قبل خوض غمار بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا" لكرة القدم، التي تنطلق هذا الأسبوع بالولايات المتحدة الأمريكية.

كولومبيا تقسو على بوليفيا بثلاثية وديًا

وتغلب منتخب كولومبيا 3-0 على نظيره البوليفي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأحد.

وافتتح جون أريناس التسجيل مبكرًا لمصلحة كولومبيا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميلاه جون كوردوبا ولويس دياز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 25 و42 على الترتيب.

ولعب المنتخبان بعشرة لاعبين عقب طرد دانيال مونورز من كولومبيا، وسيزار ميناتشو من بوليفيا في الدقيقة 68.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخبين لكأس أمريكا الجنوبية، حيث أوقعت القرعة المنتخب الكولومبي في المجموعة الرابعة بالدور الأول للمسابقة، برفقة منتخبات البرازيل وكوستاريكا وباراغواي.

في المقابل، يلعب منتخب بوليفيا في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات بجانب منتخبات الولايات المتحدة وأوروغواي وبنما.