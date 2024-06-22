أليو ديانج يوجه رسالة خاصة للاتحاد المالي لكرة القدم

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أحمد جودة - القاهرة - وجه المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة للاتحاد المالي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

أليو ديانج يوجه رسالة خاصة للاتحاد المالي

ونشر ديانج عبر صفحته بالاتفاق مع غالبية لاعبي منتخب مالي في بيان مشترك قائلا: أعزائي أنصار وعشاق كرة القدم المالية، نحن، لاعبو منتخب مالي، نود أن نعرب عن قلقنا العميق إزاء الأزمة التي تؤثر على رياضتنا لعدة سنوات.

وأكمل ديانج: على الرغم من تفانينا ودعمنا الصادق من الجمهور، لم نتمكن من تحقيق أهدافنا ونحن نشارككم غضبكم وخيبة أملكم بالكامل.

وتابع: لقد حان الوقت للتوقف عن إخفاء الواقع وطرح الأسئلة الصحيحة على أمل تغيير الأمور.

وأوضح ديانج أن تبديل اللاعبين والمدربين أمر واقع، ولكن ألا ينبغي للمديرين أن يشككوا في أنفسهم؟ ما هي طموحاتهم لكرة القدم المالية؟ الاحتراف يجب أن يكون أولويتنا لإنهاء هذه الظروف التي تعيق أدائنا.

واردف: نحن ندرك الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين بنيتنا التحتية، ولكن النتائج تعاني أيضًا من الركود بسبب سوء إدارة قادتنا.

واتم: ندعو المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد إلى تحمل مسؤولياتهم بشكل عاجل ونحن، اللاعبون، عازمون على تمثيل بلادنا بكل فخر، ولكننا بحاجة إلى الدعم والرؤية المستنيرة من القادة العازمين على رفع مالي إلى أعلى المستويات على الساحة الدولية.

واستكمل: لهذا السبب، نتحمل اليوم مسؤولياتنا. إذا بقي الوضع دون تغيير، فإننا نحتفظ بالحق في عدم احترام الاختيار وعدم المشاركة في المباريات المؤهلة القادمة من تصفيات المونديال.

وأوضح: من منطلق حبنا لمالي وبلدنا، نتخذ هذا القرار الدقيق، ولكنه ضروري للأجيال القادمة، وهذا يجب أن يتوقف.

وأختتم: شكرا لجميع الداعمين لنا على ولائهم وشغفهم. نحن فخورون بارتداء ألوان نسور مالي ونأمل أن تأتي أيام أفضل.. معًا، يمكننا التغلب على هذه الأزمة وإعادة المجد لكرة القدم المالية.