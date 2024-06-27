نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. شحاتة مستمر مع الزمالك وناتشو إلى القادسية واستفسار سعودي عن نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

الخلود السعودي يستفسر عن تاو

شهدت الساعات القليلة الماضية، تعثر في المفاوضات بين نادي الخلود السعودي والنادي الأهلي، من الحصول على خدمات نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نادي الخلود السعودي والمتأهل هذا الموسم لدوري روشن، دخل في مفاوضات مع النادي الأهلي، من أجل التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، خلال الموسم الجديد.

وأكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، أن نادي الخلود استفسر بالفعل عن إمكانية ضم تاو، ولكنه لم يرسل أي عروض رسمية من أجل مناقشته والمفاوضات جاءت شفوية.

الدبيس يناقش أسباب تجميده

حرص نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التحدث مع الجهاز الفني للفريق، من أجل الاستفسار حول أسباب عدم مشاركته في المباريات.

واستفسر كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق، عن أسباب تجميده وابتعاده عن المشاركة في المباريات رغم إصابة علي معلول الظهير الأيسر الأساسي، وعدم وجود بديل يجيد اللعب بالقدم اليسرى ويلعب في الجبهة اليسرى كمركز أساسي.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني، اتجه لتوظيف كريم فؤاد في قيادة الجبهة اليسرى للأهلي منذ إصابة علي معلول، ويتجاهل منح الفرصة إلى كريم الدبيس، وهو ما أثار حفيظة اللاعب.

تفاصيل جلسة جوميز مع جهازه المعاون استعداد للفترة المقبلة

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع معاونيه على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المقبلة.

وشهدت الجلسة التنسيق في بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين استعدادًا للمباريات المقبلة، واطلع المدير الفني من معاونيه على التقارير للفنية والبدنية الخاصة باللاعبين عن الفترة الماضية.

ريال مدريد يفعل بند شراء خوسيلو لتسهيل انتقاله لنادٍ خليجي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة كبرى بشأن سبب تفعيل نادي ريال مدريد الإسباني، بند شراء النجم الدولي خوسيلو ماتو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، منذ قليل.

حيث أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي، عن تفعيل بند شراء خوسيلو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بقيمة 1.5 مليون يورو.

وكشف الصحفي الموثوق خوسيه فيليكس دياز؛ أن نادي ريال مدريد قام بتفعيل خيار الشراء في عقد خوسيلو من إسبانيول الذي يقدر 1.5 مليون يورو من أجل تسهيل رحيله إلى نادي الغرافة القطري.

وأكمل، أن خوسيلو كان لديه عقد مع إسبانيول ولكن كان من الصعب رحيله، لكن نادي ريال مدريد وافق على طلب خوسيلو بتفعيل خيار الشراء.

واختتم، قدم ريال مدريد عرض على خوسيلو بالاستمرار لموسم آخر، لكن إدارة نادي الغرافة قدم عرض لا يرفض، من الناحية الراتب 8.5 ملايين يورو ومدة العقد موسمين، بالإضافة إلى خيار تمديد العقد لموسم ثالث.

الزمالك يعلن رسميًا تفعيل بند شراء محمد شحاتة من طلائع الجيش

أعلن نادي الزمالك عن تجديد التعاقد مع اللاعب محمد شحاته، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد تفعيل بند شراء اللاعب من طلائع الجيش.

ونشرت حسابات الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "محمد شحاتة زملكاوي لمدة 5 سنوات، الزمالك يعلن رسميًا تفعيل بند شراء محمد شحاتة من طلائع الجيش".

القادسية يعلن تعاقده مع ناتشو قائد ريال مدريد

أعلن القادسية السعودي اليوم الخميس تعاقده مع ناتشو فرنانديز قائد ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع عملاق الدوري الإسباني وبطل أوروبا.

وينضم ناتشو (34 عامًا) إلى النادي السعودي في صفقة انتقال حر.

وقضى ناتشو مسيرته مع ريال مدريد وتم تصعيده للفريق الأول عام 2012، لكنه لم يكن لاعبًا أساسيًا باستمرار، قبل أن يضع شارة القيادة في الموسم المنقضي ويرفع كأس دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بروسيا دوتموند في النهائي.