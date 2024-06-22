نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة الأهلي تحسم الجدل حول إقامة مباراة في كأس الأفرو آسيوية ضد العين الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت خلال الأيام الماضية أقاويل عن إقامة مباراة بين النادي الأهلي والعين الاماراتي، وكشفت قناة النادي الأهلي حقيقة إقامة هذه المواجهة في كأس الأفروآسيوية.

إقامة مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وقد كشفت من قبل تقارير صحفية عن إقامة مباراة تجمع بين النادي الأهلي مع نظيره العين الإماراتي في يناير 2025، وتقام أيضا على ستاد لوسيل في الدوحة، والفائز يحصل

صل على 3 مليون دولار، لحساب نهائي كأس الأفرو آسيوية.

ونفت قناة النادي الأهلي الأقاويل التي ترددت حول هذه المباراة مؤكدة أن الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم واللجنة التنفيذية وإدارة المسابقات في الكاف ليست لديهم أي معرفة بخصوص هذه المباراة.

كما أكدت قناة الأهلي إلى أنه لا توجد أي خطابات رسمية حتى الوقت الحالي بشأن مباراة الأهلي والعين الإماراتي كما ذكرت بعض التقارير الصحفية، مؤكدةً أنه من الصعب إقامة بطولة بجانب كأس انتركونتيننتال، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تتولى اقامة مباراة تجمع الفريقين، باعتبارهما بطلي دوري أبطال إفريقيا ودوري أبطال آسيا.

واختتمت قناة الأهلي أنه في حالة إقامة مباراة تجمع بين النادي الأهلي والعين في كأس انتركونتيننتال، وفقًا لنتائج القرعة، فلم تتواجد إقامة بطولة كأس الأفرو آسيوية.