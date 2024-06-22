نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة رونالدو.. منتخب البرتغال يضرب تركيا بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بكأس أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 بكأس أمم أوروبا بعد الفوز أمام تركيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في ثاني جولات مرحلة المجموعات باليورو 2024.

أحداث مباراة البرتغال وتركيا في كأس أمم أوروبا 2024

أرسل برناردو سيلفا لاعب البرتغال في الدقيقة 2، عرضية من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها كريستيانو رونالدو بتسديدة مباشرة، ولكن أمسك بها حارس مرمى تركيا.

وسجل برناردو سيلفا أول أهداف اللقاء لصالح البرتغال في الدقيقة 20، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز صامت أكايدن بالخطأ في مرماه الهدف الثاني لصالح البرتغال في الدقيقة 29، بعد تمريرة بالخطأ من صامت إلى حارس مرمى تركيا الذي لم يتمكن من الوصول إلى الكرة لتسكن الشباك.

وأطلق برناردو سيلفا لاعب البرتغال في الدقيقة 35 تسديدة قوية بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بعيد عن المرمى.

وعزز برونو فيرنانديز التقدم بالهدف الثالث لصالح البرتغال في الدقيقة 55، بعد تمريرة من كريستيانو رونالدو إلى زميله فيرنانديز الذي استقبلها بتسديدة أرضية مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في منتصف المرمى.