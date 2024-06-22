نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة البرتغال ضد تركيا في كأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب البرتغال من تحقيق الفوز أمام تركيا بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم السبت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات باليورو 2024.

ليتأهل بذلك برازيل أوروبا إلى دور الستة عشر بكأس أمم أوروبا بعد صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط.

أهداف مباراة البرتغال ضد تركيا في كأس أمم أوروبا 2024

افتتح برناردو سيلفا أول أهداف اللقاء لصالح البرتغال في الدقيقة 20، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز صامت أكايدن بالخطأ في مرماه الهدف الثاني لصالح البرتغال في الدقيقة 29، بعد تمريرة بالخطأ من صامت إلى حارس مرمى تركيا الذي لم يتمكن من الوصول إلى الكرة لتسكن الشباك.

وعزز برونو فيرنانديز التقدم بالهدف الثالث لصالح البرتغال في الدقيقة 55، بعد تمريرة من كريستيانو رونالدو إلى زميله فيرنانديز الذي استقبلها بتسديدة أرضية مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في منتصف المرمى.