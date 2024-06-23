نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النجم الساحلي ضد الملعب التونسي اليوم الأحد في كأس تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 23 يونيو الجاري، مباراة حاسمة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي، مع نظيره الملعب التونسي، وذلك في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس تونس.

موعد مباراة النجم الساحلي ضد الملعب التونسي في كأس تونس

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة النجم الساحلي مع نظيره الملعب التونسي، في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

وفي حال فوز فريق النجم الساحلي على نظيره الملعب التونسي، فإنه من المقرر أن يلتقي مع الفائز من الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة النجم الساحلي ضد الملعب التونسي

وسيتم بث مباراة النجم الساحلي ضد الملعب التونسي، عبر قناة El Watania التونسية على الهواء مباشرة، والتي أعلنت عن إذاعتها لمباريات بطولة كأس تونس في موسمه الحالي 2023-2024.