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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مدرب منتخب البرتغال، الإسباني روبرتو مارتينيز، عقب تأكد الوصول لدور الـ16 ببطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بالفوز على تركيا 3-0 السبت، في ثاني جولات المجموعة السادسة، عن لقطة القائد كريستيانو رونالدو عندما كان في مواجهة المرمى، ولكنه آثر التمرير لبرونو فرنانديز ليسجل الهدف الثالث، مؤكدًا أن "الدون" نموذج يحتذى به في عالم كرة القدم.

روبرتو مارتينيز: رونالدو نموذج يحتذى به

قال مارتينيز خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب سيغنال إيدونا بارك في دورتموند: "شاهدنا حدثًا خاصًا للغاية، مهاجم كبير يجد نفسه وجهًا لوجه أمام الحارس، ويبحث عن التمرير لزميله، نموذج رائع يجب أن يتم عرضه في جميع أكاديميات البرتغال، كريستيانو وبيبي هما مثال يحتذى به في عالم كرة القدم".

وتطرق المدرب الإسباني للحديث عن اللقاء، وأوضح: "منتخب تركيا يمتلك مواهب عديدة، ولكننا لم نمنحهم الفرصة لفرض أسلوبهم، سيطرنا على نسق المباراة، وحافظنا على تركيزنا في الدفاع".

وحول المباراة المقبلة أمام جورجيا، الأربعاء المقبل، أعلن مارتينيز أنه سيجري بعض التغييرات على التشكيل الأساسي لإراحة بعض اللاعبين، خاصة بعد ضمان التأهل للدور التالي في صدارة المجموعة.

وقال في هذا الصدد: "هناك عدد من اللاعبين الذين يستحقون المشاركة".