نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسبانيا تتطلع لتعزيز تاريخها الأوروبي.. وإيطاليا لإنقاذ نفسها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُسدل الستار على منافسات المجموعة الثانية بكأس أمم أوروبا (يورو 2024)، غدا الاثنين، بمباراة إسبانيا وألبانيا، وإيطاليا مع كرواتيا.

إسبانيا تتطلع لتعزيز تاريخها الأوروبي.. وإيطاليا لإنقاذ نفسها

وضمن منتخب إسبانيا التأهل إلى دور الستة عشر، بعد فوزه في أول مباراتين.

وتتنافس المنتخبات الثلاثة الأخرى بالمجموعة على بطاقة التأهل الثانية، بالإضافة إلى البطاقة الثالثة المحتملة.

ويتصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة الثانية بـ6 نقاط، وتحل إيطاليا في المركز الثاني بـ3 نقاط، مقابل نقطة واحدة لكل من كرواتيا وألبانيا.

وسجل منتخب إسبانيا فوزه الثالث على التوالي على إيطاليا، للمرة الأولى على الإطلاق، كما حقق الماتادور الانتصار في أول مباراتين بكأس أمم أوروبا، للمرة الثانية في تاريخه بعد يورو 2016.

ويعيش منتخب إسبانيا لحظات من الإبداع، بعد انتصاره في آخر 8 مباريات، محرزا 31 هدفا مقابل 3 أهداف فقط سكنت شباكه.

ويتطلع "لاروخا" للفوز بجميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق الأمر ذاته في يورو 2008، حينما حصد لقبه الأول في البطولة القارية.

ومن جانبه، أصبح كلاوس جاسولا ثاني لاعب يسجل هدفا في شباكه، وآخر في شباك الخصم، خلال مباراة واحدة في كأس أمم أوروبا، بعدما خطف هدف التعادل القاتل لألبانيا في الوقت بدل الضائع (2-2) أمام كرواتيا.

وبفضل هذا الهدف، أبقى جاسولا على آمال ألبانيا في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بعدما نجحت للمرة الأولى - في ثاني مشاركة لها بالبطولة القارية - في تسجيل أكثر من هدف خلال مباراة واحدة.

ويأمل منتخب ألبانيا في بداية جيدة أمام إسبانيا، بعدما بادر بالتسجيل في أول مباراتين له في يورو 2024، لكن ما زال يبحث عن فوزه الأول في البطولة القارية.

لم يسبق لمنتخب إيطاليا الخسارة في مباراتين متتاليتين، في كأس أمم أوروبا، لكنه سيواجه خصما فشل في الفوز عليه، في آخر 8 مواجهات بينهما.

وبات منتخب كرواتيا الحاصل على المركزين الثاني والثالث، على الترتيب، في آخر نسختين لكأس العالم، ووصيف النسخة الماضية لدوري أمم أوروبا، قاب قوسين أو أدنى من توديع البطولة القارية من دور المجموعات، بعدما حصد نقطة واحدة من أول مباراتين.

وتعرض زلاتكو داليتش، مدرب كرواتيا، لانتقادات لاذعة في بلاده، رغم الإنجازات الفريدة التي حققها في السنوات الأخيرة.

ومن جانبه، يخوض لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، على الأرجح آخر نسخة له في اليورو.

ولعب مودريتش مباراته رقم 15 في البطولة القارية، في إنجاز لا يتفوق عليه أحد سوى الإسباني أندريس إنييستا، الذي شارك في 16 مواجهة، كأكثر لاعبي خط الوسط مشاركة في كأس أمم أوروبا.