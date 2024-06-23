عاجل.. رقم قياسي آخر لكريستيانو رونالدو مع البرتغال في بطولة أوروبا يورو2024

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أحمد جودة - القاهرة - واصل كريستيانو رونالدو أسطورة منتخب البرتغال، تحطيم الأرقام القياسية في بطولة أوروبا "يورو 2024".

يأتي ذلك بعدما صنع الهدف الثالث لفريقه، الذي سجله برونو فيرناندز في مرمى تركيا بالدقيقة 56، خلال الجولة الثانية بالمجموعة السادسة من البطولة.

وقاد رونالدو منتخب البرتغال إلى تحقيق فوزه الثاني في المسابقة، على حساب تركيا 3-0، ليضمن تأهله إلى ثمن النهائي.

وبات رونالدو صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ بطولة أوروبا منذ 1968، برصيد 7 تمريرات حاسمة، حسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات.

هداف دوري روشن السعودي مع نادي النصر الموسم الماضي، حقق بذلك رقمه القياسي الثامن في نهائيات اليورو، إذ يُعتبر أيضًا أكثر من سجل (14) وأكثر من فاز بمباريات وأكثر من نال جائزة لاعب المباراة.

كما أنه أكثر مَن لعب وشارك في نسخ مختلفة من البطولة.