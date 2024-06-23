نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو أفضل لاعب في مباراة بلجيكا ورومانيا يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نال كيفن دي بروين جائزة أفضل لاعب، في مباراة منتخب بلاده بلجيكا ضد رومانيا، في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من بطولة أوروبا "يورو 2024".

وسجل دي بروين هدف بلجيكا الثاني في الدقيقة 79، ليقود منتخب الشياطين الحمر إلى تحقيق الفوز الأول في اليورو بهدفين نظيفين على حساب رومانيا.

وتساوت منتخبات المجموعة الخامسة بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا بـ3 نقاط، بعد أن حقق كل منتخب فوز من جولتين.

وأشادت لجنة المراقبين الفنيين التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمستوى دي بروين، بقولها: "لقد صنع الفارق في صفوف منتخب بلجيكا خلال حصوله على أول 3 نقاط. ومرة ​​أخرى، كان اللاعب الأبرز في منتخب بلاده".

شارك نجم مانشستر سيتي في المباراة كاملة، وقدّم 36 تمريرة، 28 منها صحيحة، بنسبة دقة بلغت 78 %.

وقطع اللاعب مسافة 11.7 كيلومتر خلال المباراة.