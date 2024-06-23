نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: إمام عاشور مخطئ بالرغم من حقه المشروع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



إنتقد الإعلامي محمد شبانة ردة فعل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في أزمته الأخيرة مع أفراد أمن أحد المولات الشهيرة بالرغم من أحقيته في الحصول على حقه من الشخص الذي تعرض لزوجته.

شبانة: إمام عاشور مخطئ بالرغم من حقه المشروع



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إمام تعال مع الأزمة بصورة خاطئة وأنه ليس من حقه التعدي على فرد الأمن خاصة وإنه ليس صاحب الواقعة وأن هناك طرقا قانونيه مشروعة للحصول على حق زوجته.



وطالب شبانة إمام بتقديم إعتذار رسمي لفرد الأمن المعتدى عليه حتى وإن أصر في الاستمرار في شكواه مؤكدا أن الشعبية التي يحظى بها أي لاعب لا تعطيه الحق في التعدي على الآخرين بل تلزمه بالسلوك الجيد والالتزام بالقانون.

