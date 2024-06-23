نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي أمام فيوتشر في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري العام. تشكيل الإسماعيلي أمام فيوتشر وجاء تشكيل الإسماعيلي للقاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد فوزي خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد دسوقي - عماد حمدي - محمد بيومي خط الوسط: محمد مخلوف - عبد الرحمن الدح - نادر فرح خط الهجوم: مروان حمدي - ايريك تراوري - خالد النبريصي ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: أحمد عادل - حاتم سكر - عصام صبحي - عبد الرحمن مجدي - عمر الساعي - علي الملواني - محمد خطار - هشام محمد - محمد عبد السميع

