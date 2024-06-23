أبرزهم رونالدو.. لاعبين حققوا أرقام مذهلة ساهمت في كتابة التاريخ ببطولة اليورو

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أحمد جودة - القاهرة - انطوت صفحة الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي انطلقت الأربعاء وانتهت مساء أمس السبت، وضمت عدد كبير من اللاعبين الذي تألقوا خلالها.

وحجز 3 منتخبات مقعدًا في الدور القادم في إطار منافسات بطولة يورو 2024، مع العلامة الكاملة بعد انتهاء الجولة الثانية.

أبرزهم رونالدو.. لاعبين حققوا أرقام مذهلة ساهمت في كتابة التاريخ باليورو

ويكشف لكم دوت الخليج الرياضي أبرز الارقام التي تم تحقيقها في بطولة يورو 2024.

-كريستيانو رونالدو: الذي اشعل المنافسة واستمر في كتابة التاريخ حيث أصبح أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ اليورو بـ 8 أهداف متساويًا مع التشيكي كاريل بوبورسكي.

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- استطاع جمال موسيالا أن يحيي متعة التهديف في سن صغير وكتابة اسمه بين اساطير سجلوا أهداف في سن أصغر حيث أصبح أول لاعب يسجل هدفين في بطولة أمم أوروبا 2024 بعمر 21 عامًا، وكان قد سجل 4 لاعبين فقط هدفين في بطولة أوروبا: "واين روني، كريستيانو رونالدو، فيرينك بيني وميكيل دامسجارد".

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- وبالتجول حول الارقام الفردية سجل شيردان شاكيري 10 أهداف في البطولات الكبيرة مثل كأس العالم ويورو بل إنه استطاع أن يتخطى كلًا من: "أوزيبيو الذي سجل9 أهداف، وآلان شيرر برصيد 9 أهداف، باتريك كلويفرت ب8 أهداف، واين روني ب7 أهداف، راؤول ب6 أهداف، زلاتان إبراهيموفيتش برصيد 6 أهداف".

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حراس مرمى تألقوا في بطولة يورو 2024، واستطاعوا أن يسجلوا إنجازًا جديدًا لهم:

- جيورجي مامارداشفيلي (جورجيا) الذي بات أول حارس مرمى يتصدى لأكثر من 15 كرة في يورو 2024، وخاصة في مباراة التشيك حيث نجح في التصدي ل11 منها، ويعد أكبر عدد من التصدي للتسديدات لأي حارس مرمى منذ مباراة لاتفيا ألكسندر كولينكو ضد هولندا التي أقيمت في عام 2004.

- كاستيلس حارس مرمى منتخب بلجيكا الذي نجح في كتابة إنجاز جديد له، وتاريخي في كتاب حراس المرمى، هو أول حارس مرمى يصنع هدفًا في بطولة اليورو منذ عام 2000، والثالث في تاريخ البطولة.

