5 أندية كبرى تتنافس على ضم كيميتش.. وقرار مفاجئ من بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - تتنافس عدة أندية أوروبية كبرى، على التعاقد مع جوشوا كيميتش نجم وسط بايرن ميونخ وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

كيميتش يجذب اهتمام ريال مدريد وبرشلونة

أفادت شبكة “سكاي سبورتس” العالمية بأن كيميتش يجذب اهتمام أندية برشلونة وريال مدريد وليفربول وآرسنال ومانشستر سيتي.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أنه كيميتش دون وكيل بالوقت الحالي، وبالتالي التواصل سيكون معه بشكل مباشر من طرف الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

ولفتت الشبكة إلى أن نادي ريال مدريد هو أحد الأندية التي تفكر في التوقيع مع جوشوا كيميتش سواء هذا الصيف أو في عام 2025 حيث من المحتمل ألا يجدد اللاعب عقده مع بايرن ميونخ.

وباتت إدارة نادي بايرن ميونخ، منفتحة على خطوة رحيل كيميتش ومستعدة للاستماع للعروض القادمة من أجل اللاعب هذا الصيف، خاصةً أنه قد يستمر للموسم المقبل ثم يغادر بشكل مجانٍ.