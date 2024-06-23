منتخب فرنسا يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة بولندا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن إصابة جديدة قد تمثل ضربة هجومية في صفوف منتخب فرنسا قبل مواجهة بولندا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

تفاصيل إصابة كومان

سيلتقي منتخبا فرنسا وبولندا يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "سيجنال إدونا بارك" في مدينة دورتموند، بقيادة الحكم الإيطالي، ماركو جويدا.

خلال تدريبات الأمس، لم يشارك كينجسلي كومان بسبب إصابته في ربلة الساق التي تعرض لها أمام هولندا في الجولة الثانية يوم الجمعة الماضي.

بسبب هذه الإصابة، لم يشارك كومان في المباراة الودية التي أقيمت يوم السبت أمام فريق الشباب بنادي بادربورن. ومع ذلك، من المتوقع أن يعود إلى التدريبات اليوم، حيث سيتم اختباره طبيًا وفنيًا قبل مباراة بولندا.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الفرنسي يعاني بالفعل بسبب إصابة قائد الفريق كيليان مبابي. الفريق لم يسجل أي هدف بأقدام لاعبيه في يورو 2024 حتى الآن، إذ أن الفوز الوحيد أمام النمسا جاء بفضل النيران الصديقة من المدافع ماكسيماليان فوبر.