نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصعيد جديد من الزمالك ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن أزمة القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أول قرار تم اتخاذه بعد اجتماع مجلس إدارة النادي اليوم، حيث تقرر حسم مصير مباراة الأهلي في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري Nile للمحترفين، المقرر إقامتها على ملعب ستاد القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء المقبل.

تصعيد الزمالك ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية

وصرح المصدر بأن مجلس إدارة الزمالك قرر إعداد ملف شامل يتضمن كافة التجاوزات والأخطاء التي تعرض لها النادي خلال الموسم الحالي.

وأوضح أن هذا الملف سيتم رفعه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وإلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس».