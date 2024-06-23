الرياضة

تعرف على تشكيل سيراميكا كيلوباترا لمواجهة المصري بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة  أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة المصري  ضمن مباريات الجولة ال 27 الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد توني - خالد صبحي - سعد سمير -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

تعرف على تشكيل سيراميكا كيلوباترا لمواجهة المصري بالدوري

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:


محمد كوكو - محمد سامي - محمد فايز - نور علاء - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع المباريات للدوري المصري.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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