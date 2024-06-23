الرياضة

أيمن طاهر يكشف قيمة السبائك الذهبية المسروقة من منزله

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أحمد جودة - القاهرة - نفي أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر للشباب، ما تردد مؤخرًا بشأن قيمة المسروقات التي تعرضت لها الفيلا الخاصة به والتي تردد إنه ا مشغولات ذهبية بقيمة 10 ملايين جنيه.

أيمن طاهر: السبائك الذهبية المسروقة من منزلي لا تتخطي 350 ألف جنيه 

وقال طاهر إنه حرر محضرًا رسميًا بالواقعة وتضمن المحضر تعرضه لسرقة 26 سبيكة 5 جرام كما هو مدون بالمحضر الرسمي كان قد اشتراها لحفيدته، نافيا ان تكون عبارة عن 3 كيلو جرامات من الذهب وان قيمتها تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وأوضح طاهر أن قيمة المسروقات الذهبية من فيلته تصل إلى 350 ألف جنيه فقط.

مريم الجابري

مريم الجابري

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