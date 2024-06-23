نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن طاهر يكشف قيمة السبائك الذهبية المسروقة من منزله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفي أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر للشباب، ما تردد مؤخرًا بشأن قيمة المسروقات التي تعرضت لها الفيلا الخاصة به والتي تردد إنه ا مشغولات ذهبية بقيمة 10 ملايين جنيه.

أيمن طاهر: السبائك الذهبية المسروقة من منزلي لا تتخطي 350 ألف جنيه

وقال طاهر إنه حرر محضرًا رسميًا بالواقعة وتضمن المحضر تعرضه لسرقة 26 سبيكة 5 جرام كما هو مدون بالمحضر الرسمي كان قد اشتراها لحفيدته، نافيا ان تكون عبارة عن 3 كيلو جرامات من الذهب وان قيمتها تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وأوضح طاهر أن قيمة المسروقات الذهبية من فيلته تصل إلى 350 ألف جنيه فقط.