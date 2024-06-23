الرياضة

عاجل.. فينيسيوس يعلن رحيله عن ريال مدريد "رسميًا"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللاعب البرازيلي فينيسيوس توبياس، اليوم الأحد، رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي  ريال مدريد الإسباني.

رحيل فينيسيوس توبياس

انضم فينيسيوس توبياس إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة من نادي شاختار دونيتسك، مع وجود بند بأحقية الشراء.

عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، نشر فينيسيوس توبياس رسالة وداع قال فيها: "حان الوقت لنقول وداعًا! لقد كانت سنتين مليئتين بالتعلم والخبرة والنمو".

وأضاف: "أود أن أشكر الطاقم الفني والمديرين والزملاء. أنا ممتن دائمًا لهذه الفرصة لارتداء هذا القميص".

واختتم رسالته قائلًا: "سنلتقي مرة أخرى يا مدريديستا. شكرًا على كل شيء، هلا مدريد".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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