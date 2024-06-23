عاجل.. فينيسيوس يعلن رحيله عن ريال مدريد "رسميًا"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللاعب البرازيلي فينيسيوس توبياس، اليوم الأحد، رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

رحيل فينيسيوس توبياس

انضم فينيسيوس توبياس إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة من نادي شاختار دونيتسك، مع وجود بند بأحقية الشراء.

عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، نشر فينيسيوس توبياس رسالة وداع قال فيها: "حان الوقت لنقول وداعًا! لقد كانت سنتين مليئتين بالتعلم والخبرة والنمو".

وأضاف: "أود أن أشكر الطاقم الفني والمديرين والزملاء. أنا ممتن دائمًا لهذه الفرصة لارتداء هذا القميص".

واختتم رسالته قائلًا: "سنلتقي مرة أخرى يا مدريديستا. شكرًا على كل شيء، هلا مدريد".