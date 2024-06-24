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أحمد جودة - القاهرة - أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي.

شيكابالا يؤدي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للانتظام في التدريبات الجماعية

ويخوض "شيكابالا" المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في ظل الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الأمامية وتسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

