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أحمد جودة - القاهرة - سجل نيكلاس فولكروج هدف التعادل للمنتخب الألماني في شباك سويسرا، ليصعد الفريق إلى دور 16 ببطولة كأس أمم أوروبا في ألمانيا، وهو الأمر الذي أعاد ذكريات تجربة مماثلة للفريق في كأس العالم عام 2006.

هدف الإنقاذ يستنسخ ذكريات ألمانيا في 2006

وفي تلك البطولة، لعب البديل ديفيد أودنكور كرة عرضية لتصل إلى زميله البديل الآخر أوليفير نوفيل، ليسكنها الشباك ويفوز المنتخب الألماني 1 /صفر على بولندا، وهي النتيجة التي ساهمت في مشوار الفريق الذي وصل إلى الدور قبل النهائي بالبطولة.

ويوم أمس الأحد في فرانكفورت، تسبب بديلان في تسجيل هدف التعادل مع سويسرا، حيث لعب ديفيد راوم كرة عرضية ليوجهها فولكروج بضربة رأس في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليخطف الفريق المركز الأول في المجموعة الأولى وسيلعب في دورتموند مع وصيف المجموعة الثالثة، مع أحد منتخبات إنجلترا أو الدنمارك أو صربيا أو سلوفينيا.

ولم يكن ذلك التشابه بعيدا عن ذهن فولكروج الذي قال: "كلاهما كان بديلا وكلاهما كان حاسما".

وتحدث عن هدفه قائلا: "كان الأمر أشبه بالانفجار الصغير، لقد كانت لحظة حاسمة بالنسبة لنا كفريق".

من جانبه قال يوليان ناجلسمان، المدير الفني للفريق، إنه لم يفكر في مونديال 2006 حينما سجل فولكروج لكنه شدد على أهمية الهدف بالنسب للفريق وللبلاد بأكملها، حيث شاهد المباراة رقم قياسي من الجماهير، وبعيدا عن الحاضرين في الملعب، فقد شاهد 5ر25 مليون شخصا المباراة بنسبة 4ر73 % عبر قناة "آيه آر دي".

وقال ناجلسمان: "الفوز 4/ صفر أكثر راحة، لكن شيئا على غرار ما حدث أمس يكون أكثر حماسا، هذا أمر مهم بالنسبة للملعب، كان هادئا لفترة طويلة، لكن حدوث انفجار جماهيري بسيط في نهاية المباراة لم يكن أمرا سيئا".

وأضاف: "كان ذلك تحضيرا جيدا لدور 16، وعلامة جيدة على قدرتنا على العودة مجددا".

من جانبه قال توني كروس: "لقد أظهرنا مرة أخرى أنه يمكننا التعامل مع التأخر في النتيجة، وأننا نؤمن بإمكانياتنا حتى النهاية، وهذا ساعد الفريق".

وسيكون ناجلسمان سعيدا بأداء البدلاء في مباراة لم يؤد فيها فريقه بشكل جيد، ولم يؤد نجوم الفريق في أول مباراتين أمام إسكتلندا (فازت ألمانيا 5/1) والمجر (فوز 2/صفر)، توني كروس وجمال موسيالا وفلوريان فيرتز، الأداء المعهود والمأمول منهم

ولم يرغب ناجلسمان في الحديث عن إذا ما كان فولكروج سيصبح خيارا أساسيا في خط الهجوم بدلا من كاي هافيرتز، بعدما شارك كبديل في كل المباريات الثلاث بدور المجموعات وسجل هدفه الثاني، وذلك بعدما نجح في التسجيل في شباك إسكتلندا.

وأوضح ناجلسمان: "هذا هو الوقت الذي نحتاج فيه إلى فولكروج، أنه يقدم أداء رائع ويواصل تأدية دور الجوكر لأنه رائع في ذلك، وحتى حينما يبدأ المباراة كأساسي".

وشارك ناجلسمان بنفس التشكيل الأساسي في كل المباريات الثلاث بالمجموعة، لكنه سيكون عليه إجراء تغيير واحد في مباراة يوم السبت، مع إيقاف المدافع جوناثان تاه بعد تلقيه الإنذار الثاني".

ولكي تزيد الأمور صعوبة على الفريق، فإن المدافع أنطونيو روديجر تعرض لشد عضلي، ولم تتضح بعد مدى جاهزيته للمباراة.

ويبرز اسما نيكو شلوتربيك وفالديمار أنتون كمرشحين للمشاركة، وخاض شلوتربيك آخر نصف ساعة في مباراة يوم أمس الأحد بدلا من تاه، وهو الأمر الذي قد يحدث في مباراة يوم السبت.

وسيلعب شلوتربيك في ملعب فريقه دورتموند، وقال فولكروج إن الأجواء ستكون رائعة يوم السبت.

وأضاف: "أتطلع حقا لمباراة دور 16 في دورتموند لأن تلك ستكون ميزة كبيرة باللعب في ملعبنا كفريق".