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أحمد جودة - القاهرة - رد المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، على المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي قال إن بطولة أمم أوروبا أفضل من "كوبا أمريكا"، وذكره بأن كرة القدم في أمريكا الجنوبية لديها 10 ألقاب مونديالية.

وقال سكالوني، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، "إنها آراء، والحقيقة هي أن أحدهما لا يمكن أن يكون أكثر أهمية من الآخر".

سكالوني يفاجئ مبابي بتصريحات قوية

وأضاف: "لا أعرف كم عددهم، بصراحة، البرازيل لديها 5 ألقاب، هناك 10 إجمالًا (الأرجنتين 3 وأوروجواي 2)"، في إشارة إلى ألقاب دول أمريكا الجنوبية في بطولة كأس العالم.

كما أبرز مدرب الأرجنتين: "أن كولومبيا قوية على مستوى كرة القدم، والإكوادور جيدة جدًا، وباراغواي في كل مرة تذهب إلى كأس العالم تصعب الأمور على الجميع، لكن في النهاية هذه آراء ويجب أن نحترمها".

وأكد: "أن هناك فرقًا لا تشجع فقط عندما تذهب إلى كأس العالم، بل تفوز أيضًا، كما أن تشيلي تقدم أداءً جيدًا للغاية في كل مرة تذهب إلى المونديال، إن لم تكن الأفضل".