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أحمد جودة - القاهرة - أثنى الأرجنتيني ​نيستور لورينزو​، مدرب ​منتخب كولومبيا​، على أداء لاعبيه بعد الفوز على ​باراغواي​ 2-1 في المباراة الأولى من ​بطولة كوبا أميركا 2024​ في الولايات المتحدة.

مدرب كولومبيا: خضنا مباراة صعبة وانتصرنا



وعقب المباراة في هيوستن، قال لورينزو: "اللاعبون في حالة تركيز عالية، متواضعون ويدركون أهمية كل مباراة". وأضاف: "خضنا مباراة صعبة وانتصرنا. يعرفون الاتجاه الصحيح وما يتعين علينا القيام به، والمباراة الأهم هي المواجهة التالية".

واستحوذت كولومبيا على الكرة بنسبة 66%، وواصلت سلسلة عدم الهزيمة في 24 مباراة متتالية منذ شباط 2022. وستلعب كولومبيا مع كوستاريكا في الجولة الثانية بولاية أريزونا، ثم تواجه البرازيل في كاليفورنيا.