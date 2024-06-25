الرياضة

مدرب كولومبيا: خضنا مباراة صعبة وانتصرنا

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب كولومبيا: خضنا مباراة صعبة وانتصرنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثنى الأرجنتيني ​نيستور لورينزو​، مدرب ​منتخب كولومبيا​، على أداء لاعبيه بعد الفوز على ​باراغواي​ 2-1 في المباراة الأولى من ​بطولة كوبا أميركا 2024​ في الولايات المتحدة.

مدرب كولومبيا: خضنا مباراة صعبة وانتصرنا


وعقب المباراة في هيوستن، قال لورينزو: "اللاعبون في حالة تركيز عالية، متواضعون ويدركون أهمية كل مباراة". وأضاف: "خضنا مباراة صعبة وانتصرنا. يعرفون الاتجاه الصحيح وما يتعين علينا القيام به، والمباراة الأهم هي المواجهة التالية".

واستحوذت كولومبيا على الكرة بنسبة 66%، وواصلت سلسلة عدم الهزيمة في 24 مباراة متتالية منذ شباط 2022. وستلعب كولومبيا مع كوستاريكا في الجولة الثانية بولاية أريزونا، ثم تواجه البرازيل في كاليفورنيا.

 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا