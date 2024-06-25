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أحمد جودة - القاهرة - أثنى الأرجنتيني نيستور لورينزو، مدرب منتخب كولومبيا، على أداء لاعبيه بعد الفوز على باراغواي 2-1 في المباراة الأولى من بطولة كوبا أميركا 2024 في الولايات المتحدة.
مدرب كولومبيا: خضنا مباراة صعبة وانتصرنا
وعقب المباراة في هيوستن، قال لورينزو: "اللاعبون في حالة تركيز عالية، متواضعون ويدركون أهمية كل مباراة". وأضاف: "خضنا مباراة صعبة وانتصرنا. يعرفون الاتجاه الصحيح وما يتعين علينا القيام به، والمباراة الأهم هي المواجهة التالية".
واستحوذت كولومبيا على الكرة بنسبة 66%، وواصلت سلسلة عدم الهزيمة في 24 مباراة متتالية منذ شباط 2022. وستلعب كولومبيا مع كوستاريكا في الجولة الثانية بولاية أريزونا، ثم تواجه البرازيل في كاليفورنيا.