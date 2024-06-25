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أحمد جودة - القاهرة - قال أندرياس ريتيج، المدير الإداري بالاتحاد الألماني، إن يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب، يستحق "النصيب الأكبر من الفضل في أداء الفريق حتى الآن" ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

مسؤول ألماني يشيد بدور ناجلسمان مع المانشافت

وقال ريتيج لإذاعة "دويتشلاند فونك" اليوم الثلاثاء: "يجب أن تبدأ به. يوليان ناجلسمان اتخذ قرارات شجاعة وجيدة".

وأضاف: "كلف كل لاعب بالدور الذي يجب عليه القيام به. كل لاعب يعلم ما يجب عليه فعله في الملعب، لكن أيضًا خارج الملعب. أعتقد أن الفريق يدرك هذا. لديهم إحساس بالاتجاه وهذا يوحدهم أيضًا".

وتأهل المنتخب الألماني لدور الـ16 بيورو 2024 بعد انتصارين في المجموعة الأولى، وانتزع صدارتها بعد التعادل مع المنتخب السويسري 1/1 يوم الأحد الماضي.

وقال ريتيج: "حقيقة أننا تأهلنا بالفعل بعد مباراتين هي إشارة، لكنك رأيت أمام سويسرا إنه ليس من السهل أن تقف أمام فريق مثل هذا".

وأعرب ريتيج أيضا عن سعادته بالأجواء داخل البلد المضيف.