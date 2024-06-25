نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صفقة برازيلية من الدوري التركي تقترب من قميص الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل إدارة نادي أهلي جدة السعودي، العمل على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بصفقات جديدة من العيار الثقيل، لتدعيم الراقي استعدادا للموسم القادم.

وفشلت كتيبة رياض محرز من تحقيق أي ألقاب في الموسم الماضي بعد إبرام العديد من الصفقات العالمية في مقدمتها، فيرمينيو ورياض محرز وفرانك كيسيه وجابري فيجا وماكسيمن.

- الأهلي يراقب صفقة برازيلية

وكشفت صحيفة «Fanatik» التركية، أن إدارة نادي جلطة سراي التركي، حسمت موقفها وحددت مطالبها بشأن رحيل الجناح البرازيلي تيتي خلال موسم الانتقالات الصيفي.

وتابعت الصحيفة، أن تلقى اللاعب البرازيلي العديد من العروض من الدوري السعودي والروسي والبرازيلي، للرحيل عن الفريق.

وأختتمت الصحيفة إلى أن نادي جلطة سراي، سيوافق على بيع تيتي، حال وصول عرض مادي قيمته 14 مليون يورو، مع وضع بند في عقد اللاعب مع النادي الذي ينتقل إليه، بالحصول على نسبة 15% من البيع المستقبلي.

