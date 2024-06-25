نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. النمسا تتقدم على هولندا في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار عن أحداث شوط اللقاء الأول بين هولندا والنمسا على ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن منافسات بطولة اليورو 2024 بتفوق منتخب النمسا بهدف نظيف.

وافتتح منتخب النمسا التسجيل في اللقاء عند الدقيقة 6 من عمر المباراة بعد خطأ فادح من لاعب هولندا.

وسجل دونيل مالين الهدف الأول لمنتخب النمسا في اللقاء عن طريق الخطأ في مرماه بعد كرة عرضية على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بنجم هولندا ليسجلها في مرماه.

وشهد شوط اللقاء الأول بين الفريقين سيطرة للاعبي النمسا على مجريات شوط المباراة الأول، وكان هناك العديد من الفرص الضائعة لصالح الفريقين.

ولكن منتخب هولندا اهدر فرصة خطرة عن طريق ديباي مهاجم الفريق بعد تصويبة قوية ارتطمت بالعارضة عند الدقيقة 41 من عمر المباراة.

ويبحث منتخب النمسا عن تحقيق الفوز خلال مواجهته الجارية مع نظيره الهولندي لضمان الصعود رسميا إلى دور الـ16 من بطولة اليورو 2024.

وبهذا الهدف أصبح ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

النمسا في الصدارة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني برصيد خمس نقاط نظرا لتعادله المستمر في المباراة الجارية امام بولندا

ويحتل المنتخب الهولندي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخب بولندا بنقطة واحدة جمعها من مباراته الجارية أمام فرنسا.