نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاري كين: الآن تبدأ مرحلة جديدة في بطولة يورو 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شدد هاري كين قائد ونجم منتخب إنجلترا على ضرورة التعافي من أجل التأهل للادوار النهائية في بطولة يورو 2024 وذلك عقب انتهاء مباراة سلوفينيا بالتعادل السلبي في ختام دور المجموعات من البطولة.



وعلى الرغم من أن إنجلترا حققت فوزًا وحيدًا على حساب صربيا في دور المجموعات وتعادلت مع الدنمارك وسلوفينيا ولكنها وصلت إلى مرحلة الإقصائيات متصدرة.



وفشلت إنجلترا على الرغم من بعض المحاولات الخطيرة في التسجيل في مرمى سلوفينيا التي نجحت في التأهل كواحدة من أفضل الثوالث بعد أن ظلت صامدة دفاعيًا.



وقال هاري كين بعد التأهل في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي العالمية: "كان طموحنا التأهل في المركز الأول وقد حققنا ذلك الهدف. لعبنا بشكلٍ أفضل في أول مباراتين واليوم كان الأمر أكثر صعوبة".



وتابع:" علينا أن نتعافى بشكلٍ جيد ونؤدي بشكلٍ أفضل في الجزء الأخير من البطولة، لقد أهدرنا اليوم عددًا من التمريرات، وهم دافعوا بشكلٍ جيد".



وعن رؤيته لمرحلة خروج المغلوب، اختتم هاري كين تصريحاته قائلًا: "ستكون مباريات صعبة، لم نتمكن دائمًا من رفع المستوى، ومع ذلك نحن لدينا الخبرة، الآن تبدأ مرحلة جديدة من البطولة وسنحاول أن نكون جاهزين".