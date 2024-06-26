الشعراوي محذرا سويسرا: إيطاليا لا تموت ولا تستسلم

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أحمد جودة - القاهرة - وجه لاعب منتخب إيطاليا وروما ستيفان الشعراوي، اليوم الأربعاء، رسالة تحذير لمنتخب سويسرا منافسهم في ثمن نهائي بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".

قال الشعراوي في مؤتمر صحافي إن منتخب بلاده "لا يموت أبدًا ولا يستسلم"، مثلما حدث أمام كرواتيا بعد أن كان متأخرًا حتى الثانية الأخيرة، قبل أن يتعادل ويتأهل بهذا الهدف لدور الـ16 من الوصافة في المجموعة الثانية خلف إسبانيا.

وأضاف: "هدف ماتيا زاكاني منحنا تأكيدًا بأن هذا المنتخب لا يموت أبدًا، ولا يستسلم. التسجيل في الوقت الإضافي ليس من قبيل الصدفة، إنها سمة فريق يؤمن بحظوظه حتى النهاية. نشعر بسعادة كبيرة. لم نقدم مباراة كبيرة أمام ألبانيا، ولكننا تحلينا دائمًا بهذا الالتزام والاستعداد لتحقيق هذا التأهل المستحق".

وأضاف صاحب الـ31 عامًا: "هناك ضغوط وتطلعات كبيرة لأننا فريق قوي قادر على الوصول حتى النهائي. نحن أبطال هذه البطولة، ولدينا مسؤولية كبيرة. نمتلك إمكانات كبيرة قادرة على إخراج الأمور بأفضل صورة ممكنة، وهذا ما أثبتناه في المباراة الأولى".

كما أكد نجم روما الذي لم يشارك في أي مباراة حتى الآن، أنه جاهز للمشاركة في أي وقت يُطلب منه ذلك.

وحول انطباعات المنتخب السويسري عن مواجهة حامل اللقب، منتخب إيطاليا، أشار إلى أن أي منتخب لا يرغب في مواجهة "الآتزوري".

وقال في هذا الصدد: "أي فريق لا يرغب في مواجهة إيطاليا. نمتلك تاريخًا كبيرًا في كرة القدم، وليس من السهل مواجهتنا. أثبتنا ذلك أمام كرواتيا، وحاولنا أيضًا أمام إسبانيا، ولكنهم تفوقوا علينا. سنلعب بنفس الطريقة أمام سويسرا، بطريقة هجومية، وبهدف الوصول للنهائي".