نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة رونالدو.. منتخب البرتغال يسقط أمام جورجيا في كأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط منتخب البرتغال الأول لكرة القدم أمام نظيره جورجيا بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "فيلتنيس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

أحداث مباراة البرتغال ضد جورجيا في كأس أمم أوروبا

سجل خفيتشا كفاراتسخيليا أول أهداف اللقاء لصالح جورجيا في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من ميكوتادزي إلى كفاراتسخيليا الذي سدد تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتمكن جيورج ميكوتادزي من تسجيل الهدف الثاني لصالح جورجيا في الدقيقة 57 عن طريق ركلة جزاء، نفذها ميكوتادزي بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس دييجو كوستا.