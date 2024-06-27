نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم تحفظ كولر.. الأهلي ينجح في ضم أول صفقات الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثي، عن نجاح مسئولو النادي الأهلي في إقناع مارسيل كولر مدرب الفريق بالتراجع عن موقفه السابق بعدم ضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري وبات اللاعب على بُعد خطوة واحدة من ارتداء القميص الأحمر.

الأهلي يضم مدافع الدحيل

وقال محمد الليثي خلال تصريحات إذاعية: رغم أن كولر سبق وتحفّظ على ضم مدافع الدحيل إلا أن فشل صفقة الجزائري زين الدين بلعيد الذي انتقل للدوري البلجيكي جعل المدير الفني للأهلي يتراجع عن موقفه ويوافق على ضم يوسف أيمن.

وأكمل: جاءت موافقة مارسيل كولر بعدما أكد له مسئولو الأهلي أن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة من أجل تجربة اللاعب مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وتابع: إدارة النادي حسمت المفاوضات بنسبة كبيرة مع النادي القطري واللاعب، من أجل إتمام الصفقة لمدة موسمًا على سبيل الإعارة بنية الشراء.