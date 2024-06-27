نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الشباب والرياضة تواصل اكتشاف المواهب الكروية بالتعاون مع مدرب رديف بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استكمالًا لنجاحات المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة للكشف المواهب وتسويقها فقد أعلن مشروع "Stars Of Egypt" عن فتح باب التقديم لاختبارات الانضمام لنادي جارني الأرميني، واستقبال المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ للشباب محمد أبو رحاب، خلال اختبارات المواهب المقررة من 28 إلى 30 يونيو الجاري.

خبرة دولية واسعة

يتمتع أبو رحاب بخبرة دولية واسعة في مجال الإشراف الفني ووضع خطط التطوير في الأندية الأوروبية والعربية. فهو محاضر دولي معتمد من معهد "Coerver Coaching" العريق، كما عمل في العديد من الأندية الألمانية، مثل نادي نورنبرج، وشغل منصب مساعد المدير الفني السويسري رينيه فايلر في النادي الأهلي.

اختبارات هامة

ستشهد اختبارات "ستارز أوف إيجبت" هذا العام مشاركة نخبة من المدربين والخبراء، بقيادة محمد أبو رحاب، لتقييم مهارات المشاركين وقدراتهم البدنية والفنية.

وتهدف هذه الاختبارات إلى اكتشاف المواهب الواعدة، وتوفير الفرصة لهم للانضمام إلى برامج "ستارز أوف إيجبت" المتميزة.

مشروع رائد

تهدف مبادرة "ستارز أوف إيجبت" إلى إحداث ثورة في عالم الرياضة المصرية من خلال اكتشاف المواهب وتطويرها وتسويقها على الصعيدين المحلي والدولي.

وتعتمد المبادرة على شبكة واسعة من المدربين والخبراء، وتوفر برامج تدريبية متميزة، وتُقيم علاقات قوية مع أندية رياضية عالمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذه الفرصة تُتيح للشباب الموهوبين فرصة الانضمام إلى أحد أعرق الأندية في أرمينيا، والاستفادة من برامج التدريب والتطوير المتقدمة التي يقدمها، بجانب استقبال المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ للشباب للاستفادة من خبراته، واكتساب مهارات وتقنيات جديدة، تأكيدًا على حرص وزارة الشباب والرياضة بدعم المواهب الرياضية المصرية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكينها من تحقيق النجاح على المستويات كافة، فضلًا عن تسويق المواهب على الصعيدين المحلي والدولي.

تجدر الاشارة إلى أن اختبارات التسويق الخارجي بحضور خبراء أجانب للتسويق، علي ان تقام اختبارات نادي جارني الأرميني بداية من اليوم الأربعاء لمدة أسبوع، وتقام الاختبارات للأعمار من سن 16 سنة إلى 20 سنة إختبارات الإنضمام إلى المشروع من سن 9 إلى 15 سنه أيام 28 و29 و30 من الساعة الثامنه صباحا بمركز شباب الجزيرة وبحضور الكابتن محمد ابو رحاب.