نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان الرحيل..الزمالك: "شكرًا محمود علاء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك صورة نجم فريقه "محمود علاء" تحت عنوان "شكرًا محمود علاء، وبالتوفيق فيما هو قادم" وذلك بعد انتهاء رحلته مع القلعة البيضاء، وتسلمه الاستغناء الخاص به.

بعد إعلان الرحيل..الزمالك: "شكرًا محمود علاء"

وكان اللاعب قد أنهى تعاقده مع الفارس الأبيض بالتراضي وذلك بعدما أتم اتفاقه مع مجلس إدارة النادي على الرحيل في الوقت الحالي حيث ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وتسلم اللاعب الاستغناء الخاص به لتسدل الستار على رحلة اللاعب مع القلعة البيضاء وينتظر علاء حسم مصيره في الأيام المقبلة، حيث يمتلك أكثر من عرض من أندية الخليج، ومن المنتظر أن يحسم مصيره في الأيام المقبلة.

وانقطع علاء عن التدريبات منذ عدة أيام وذلك بعد توصله لاتفاق مع مجلس إدارة الأبيض على الرحيل عن الفريق بنهاية الشهر وعدم الانتظار لنهاية الموسم.

