نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة في مصير لونين مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في مصير أندري لونين، حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة القادمة.

وكان لونين قد اقترب بالرحيل عن ريال مدريد في ذات الوقت الذي لم النادي تخليه عن خدماته ولا اللاعب عن شيء يتعلق بذلك الأمر.

وخرج خوسيه فيليكس دياز، نجم الملكي وعلق على مصير اللاعب بشكل رسمي ونهائي من أجل إنهاء الجدل حول مصير لونين الذي ينتهي عقده في 2025 لم يقم بالتجديد حتى الآن.

وذكرت التقارير الصحفية أن لونين ينزعج من كونه حارس بديل لنادي ريال مدريد ويخطط لأن يخرج من أجل الحصول على مكان كأساسي في نادي آخر.

وقال دياز: "لم يجدد لونين عقده مع ريال مدريد ولا يستبعد النادي أي احتمال فيما يتعلق بمستقبله، على الرغم من الشائعات عن تجديد عقده لكن لم يحدث أي شيء".



‏وأتم: "ليس لدى النادي أي معلومات حول مستقبل لونين، وبالتالي يستمر النادي في موقفه بأنه يجب عليه إكمال العام المتبقي من عقده، في انتظار إمكانية إبرام اتفاق التجديد أو ظهور سيناريو مختلف مثل إمكانية رحيله إلى فريق آخر".

