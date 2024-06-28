نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس القندوسي.. كولر يرفض عودة هذا اللعب إلى الأهلي ويبلغ الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، مصير بعض النجوم المعارين خارج صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

وأبدى كولر مؤخرا تمسكه بالتعاقد مع بديل أجنبي للظهير الأيسر التونسي علي معلول، نحم الفريق، بعد إصابته بقطع في وتر اكيليس، وغيابه لعدة أشهر.

- كولر يرفض عودة أشرف

ووضعت لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي، بعض الأسماء المرشحة لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الميركاتو، والذي جاء في مقدمتها التعاقد مع المغربي يحيى بن عطية لاعب سوتشي الروسي.

وأكدت مصادر مقربة، أن رفض المدرب السويسري عودة محمد أشرف، أحد معارين الأهلي من جديد، لخلافة معلول في الموسم القادم، حيث أكد على ضرورة ضم بديل أجنبي وليس لاعب محلي.

على جانب آخر، اقترب كريم الدبيس الظهير الأيسر للنادي الأهلي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد خروجه من حسابات مارسيل كولر، حيث يعتمد المدرب على كريم فؤاد في هذا المركز.

