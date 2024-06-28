نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نجم البوندسليجا".. ميكالي يبدأ التحرك لضم بديل مصطفى محمد في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، حالة من الحيرة والقلق بسبب عدم حسم ملف الثلاثي الكبار للذي سينضم إلى قائمة صغار الفراعنة في منافسات بطولة أولمبياد باريس 2024.

وتنطلق منافسات أولمبياد باريس نهاية الشهر الجاري.

- مرموش بديل مصطفى محمد في أولمبياد باريس

وابتعد مصطفى محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي عن حسابات ميكالي، بعد إصابة اللاعب الأخيرة في الرباط الداخلي للركبة والتي جاء التقرير الطبي الخاص بها، ليعلن غياب اللاعب عن معسكر الفراعنة.

ويضع ميكالي، النجم الدولي عمر مرموش، لاعب اينتراخت فرانكفورت الألماني، بديلا محتملا لمصطفى محمد، حيث تواصل معه وأبلغه بإمكانية انضمامه إلى معسكر الفراعنة، وينتظر رد اللاعب بعد الرجوع إلى إدارة فريقه.

وترفض الأندية الأوروبية، إرسال اللاعبين إلى منتخب مصر الأولمبي بسبب منافسات بعض البطولات التي تلعب في نفس الوقت، وكان محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أبرز الأمثلة على ذلك بجانب، محمود حسن تريزيجيه لتعب طرابزون التركي.

