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أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مطلع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم للفجر الرياضي، إن هناك اتجاهًا قويًا بتعديل اللائحة الخاصة بالإنتقالات الخاصة بكرة القدم النسائية خلال الموسم المقبل، على أن تتم زيادة عدد اللاعبات محترفات الأجانب من إثنان لثلاث محترفات لكل فريق حسب طلبات الأندية، في الموسم الجديد والمقرر انطلاقه في شهر سبتمبر المقبل.

اتجاه في الجبلاية لزيادة عدد اللاعبات الأجانب في دوري الكرة النسائية

ومن جانبه أستفسر النادي الأهلي من مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إمكانية تعديل لائحة بطولات الكرة النسائية والخاصة بإنتقالات اللاعبات، على أن تتم زيادة عدد المحترفات الأجانب في الموسم الجديد من لاعبتين لثلاث لاعبات، بعد طلبات عدد من الأندية بسبب مشاركتهم في أكثر من بطولة بموسم واحد.

وقال مصدر موثوق داخل النادي الأهلي للفجر الرياضي أن النادي الأهلي أستفسر عن إمكانية زيادة عدد اللاعبات المحترفات الأجانب، في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بالموسم الجديد، وتعديل اللائحة والسماح بالتعاقد مع حارسات مرمى أجانب، مثلما كان في السابق وتحديدًا موسمي 2012-2014 و2013-2015، قبل أن يتم تعديل اللائحة، ومنع الأندية من التعاقد مع حارسات مرمى أجانب أو أفريقيات.

