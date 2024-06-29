نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بلدية المحلة وإنبي في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي نظيره بلدية المحلة، اليوم السبت على ستاد السويس الجديد، وذلك ضمن منافسات الجولة ال 28 من مسابقة دوري نايل.



وتقام المواجهة التي تجمع بين فريق بلدية المحلة ضد نظيره إنبي لي تمام الساعة الرابعة عصرا، على ستاد السويس الجديد.

موعد مباراة بلدية المحلة وإنبي في دوري نايل والقنوات الناقلة



وتبث مباراة الاتحاد السكندري ضد نظيره إنبي على شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.



ويدخل فريق بلدية المحلة المواجه وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة، كما يحتل فريق إنبي المركز السادس برصيد 40 نقطة.

