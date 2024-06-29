تشكيل ألمانيا المتوقع أمام الدنمارك في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - استقر جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الدنمارك مساء اليوم السبت 29-6-2024 على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في دور الـ16 باليورو 2024.



موعد مباراة ألمانيا ضد الدنمارك في أمم أوروبا 2024



تنطلق صافرة البداية لمباراة ألمانيا ضد الدنمارك اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



تشكيل ألمانيا المتوقع لمواجهة الدنمارك في كأس أمم أوروبا



حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، أنطونيو روديجر، جوناثان تاه، ميتلشتيت.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، توني كروس، روبرت أندريتش.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، جمال موسيالا، فلوريان فيرتز.



القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد الدنمارك في أمم أوروبا 2024



تذاع مباراة ألمانيا ضد الدنمارك مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

