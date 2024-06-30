نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. يوفنتوس يعلن ضم أول صفقات الصيف من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن إتمام أولى صفقاته في موسم الانتقالات الصيفية، وذلك بضم لاعب الوسط البرازيلي دوجلاس لويز من نادي أستون فيلا الإنجليزي.

دوجلاس لويز ينضم إلى يوفنتوس

على الرغم من فوزه بلقب كأس إيطاليا في الموسم الماضي، قررت إدارة يوفنتوس الاستغناء عن خدمات المدرب ماسيماليانو أليجري، وإسناد المهمة للمدرب الجديد تياجو موتا. كما رحل عن الفريق لاعبان أساسيان هما أليكس ساندرو وأدريان رابيو بسبب نهاية عقدهما.

يُمثل ضم دوجلاس لويز صفقة رابحة ليوفنتوس، حيث يُعدّ أحد أهم لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لعب لويز مع أستون فيلا لأكثر من خمس سنوات، حيث شارك في أكثر من 150 مباراة، وساهم بشكل كبير في تأهل النادي إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي. كما تم اختياره من قبل جماهير أستون فيلا كأفضل لاعب في الفريق قبل موسمين.