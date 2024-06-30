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أحمد جودة - القاهرة - شاهد الآن يوتيوب England vs Slovakia.. مشاهدة منتخب انجلترا × سلوفاكيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | يورو 2024، يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة نظيره سلوفاكيا في اطار مواجهات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024، مساء اليوم يدخل المنتخبان المباراة بمعنويات عالية بعد تأهلهما من دور المجموعات، حيث تصدرت إنجلترا مجموعتها برصيد بـ7 نقاط، بينما احتلت سلوفاكيا المركز الثالث في المجموعة ع بـ4 نقاط وصعدت كأحد أفضل منتخبات المركز الثالث، ويسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة وخطو خطوة كبيرة نحو اللقب، وفيما يلي سنوضح القنوات الناقلة لمباراة انجلترا وسلوفاكيا اليوم وتشكيلة الفريقين.



موعد مباراة انجلترا وسلوفاكيا

ستقام مساء اليوم، الأحد 30 يونيو 2024، مباراة حاسمة على استاد فيلتنز أرينا في جيلزنكيرشن، ألمانيا، تجمع بين منتخبي إنجلترا وسلوفاكيا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024، ومن المقرر ان تنطلق صافرة المباراة في الاوقات التالية:

4:00 بتوقيت جرينيتش.

7:00 بتوقيت السعودية ومصر.

8:00 بتوقيت الامارات.

القنوات الناقلة لمباراة انجلترا وسلوفاكيا

ستنقل مباراة إنجلترا وسلوفاكيا، التي ستقام مساء اليوم ضمن دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024، حصريًا على قنوات beIN SPORTS في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports HD 2 MAX، ويأتي ترددها كما يلي:

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12245.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تشكيلة انجلترا اليوم ضد سلوفاكيا

المتوقع أن يبدأ المدير الفني للمنتخب الانجليزي غاريث ساوثغيت مباراة اليوم معتمدًا علىالضغط الهجومي لفك شفرة دفاع منتخب سلوفاكيا، حيث من المقرر ان يدخل المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمي: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كيران تريبيير – مارك جويهي – جون ستونز – كايل ووكر.

خط الوسط: ديكلان رايس – كوبي ماينو – أنتوني غوردون – جود بيلينجهام – بوكايو ساكا.

خط الهجوم: هاري كين.

تشكيلة سلوفاكيا

ومن المتوقع ايضًا أن يبدأ المدير الفني لمنتخب سلوفاكيا فرانشيسكو كالزونا مباراة اليوم بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمي: مارتين دوبرافكا.

خط الدفاع: دافيد هانكو – ميلان شكرينيار – دينيس فافرو – بيتر بيكاريك.

خط الوسط: أوندري دودا – ستانيسلاف لوبوتكا – يواري كوتسكا.

خط الهجوم: لوكاش هاراسلين – روبيرت بوجينيك – إيفان شرانز.

