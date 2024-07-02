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مواعيد قطارات الوجه البحري «القاهرة- إسكندرية- مطروح» اليوم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد قطارات الوجه البحري «القاهرة- إسكندرية- مطروح» اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قائمة بمواعيد القطارات بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، بما في ذلك محافظة مرسي مطروح والإسكندرية:

مواعيد القطارات (القاهرة - مرسي مطروح)

1. **قطار رقم 940-939**: يتحرك يوميًا من القاهرة إلى مرسي مطروح في الساعة 5:50 صباحًا.
2. **قطار رقم 942-943**: يتحرك من مرسي مطروح إلى القاهرة في الساعة 11:00 مساءً.
3. **قطار رقم 772-773**: من القاهرة إلى مرسي مطروح في الساعة 11:05 مساءً، ثلاثة أيام في الأسبوع (السبت - الإثنين - الأربعاء).
4. **قطار رقم 774-775**: من مرسي مطروح إلى القاهرة في الساعة 11:30 مساءً، ثلاثة أيام في الأسبوع (الأحد - الثلاثاء - الخميس).

 مواعيد القطارات (الإسكندرية - القاهرة)

1. **قطار رقم 903**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 6:00 صباحًا.
2. **قطار رقم 905**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 9:00 صباحًا.
3. **قطار رقم 901**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 8:10 صباحًا.
4. **قطار رقم 911**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 10:00 صباحًا.
5. **قطار رقم 913**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 12:30 مساءً.
6. **قطار رقم 1203**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 13:25 مساءً.
7. **قطار رقم 917**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 14:00 مساءً.
8. **قطار رقم 919**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 14:25 مساءً.
9. **قطار رقم 915**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 15:35 مساءً.
10. **قطار رقم 23**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 16:30 مساءً.
11. **قطار رقم 925**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 17:10 مساءً.
12. **قطار رقم 923**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 18:00 مساءً.
13. **قطار رقم 931**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 20:15 مساءً.
14. **قطار 2022**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 5:50 عصرًا.
15. **قطار 2024**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 2:00 ظهرًا.
16. **قطار 2026**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 6:50 مساءً.
17. **قطار رقم 914**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 13:00 ظهرًا.
18. **قطار رقم 916**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 14:00 ظهرًا.
19. **قطار رقم 922**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 15:30 عصرًا.
20. **قطار رقم 928**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 15:00 مساءً.
21. **قطار رقم 930**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 20:10 مساءً.
22. **قطار رقم 18**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 13:10 ظهرًا.
23. **قطار رقم 28**: من الإسكندرية إلى القاهرة في الساعة 20:20 مساءً.

هذه المواعيد تسهل على المسافرين التخطيط لرحلاتهم بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، مع مراعاة تفضيل قطارات النوم للسفر لمسافات طويلة خلال فترات الليل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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