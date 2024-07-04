نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونيتسك تعلن عن استسلام جماعي لقوات كييف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن يان غاغين مستشار حاكم جمهورية دونيتسك الروسية استسلام المئات من عسكريي كييف بشكل شبه يومي للجيش الروسي، بعد إدراكهم أن الاستلام هو السبيل الوحيد لبقائهم أحياء.

وقال: الاستسلام الجماعي بين قوات كييف صار ظاهرة عادية مؤخرا، حيث سجلنا ثلاث حالات استسلام بالمئات منهم. أكدوا لنا أنهم كانوا يخططون للاستسلام منذ لحظة تعبئتهم، لأن ذلك السبيل الوحيد للبقاء على قيد الحياة، والإفلات من القتال في معارك خاسرة إلى جانب جيش زيلينسكي.

وأضاف أن العسكريين الروس يدمرون بنجاح مستودعات الذخيرة ونقاط القيادة الأوكرانية ويبيدون قوافل كاملة للعدو.