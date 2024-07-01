نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يتفقد ملعب مباراة الاهلي أمام طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملعب المباراة التي من المقرر لها أن تجمع فريقه أمام طلائع الجيش، قبل انطلاقها ضمن المنافسات المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ويحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا أمام نظيره طلائع الجيش اليوم الإثنين، في مباراة من العيار الثقيل في إطار مباريات الجولة الـ 13 من منافسات بطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي. ‏

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمد هاني وإمام عاشور وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة ‏وأليو ديانج ورضا سليم وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم.‏