نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الجونة لمواجهة المصري البورسعيدي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته أمام المصري ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري.

تشكيل الجونة أمام المصري

وضمت التشكيلة الأساسية كل من أحمد مسعود لحراسة المرمى، أحمد محمود ، أحمد شوشة ، أحمد عبد الرسول، كمال أبو الفتوح لخط الظهر، رضا صلاح ، نور السيد كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، عبد الجواد تعلب ، سيف شيكا، أرناود كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أيمن موكا.

فيما ضمت قائمة البدلاء حسن الحطاب، حسام ايفونا، محمد العوكش، محمد الدغيمي، أليو جاتا، أشرف مجدي، عبد الفتاح شتا، حسن سمير، مازن ياسر.

موعد مباراة المصري والجونة بالدوري

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية .

حسني سلطان حكمًا لمباراة المصري ضد الجونة

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من: “حسني سلطان حكمًا للساحة ومعه كل من ماجد المليجي ومصطفى حسين كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد جمال حكمًا رابعًا، فيما يتولى حسام عزب مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مصطفى مدحت”.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الجونة

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.