نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير إيطالية| نابولي يرغب في ضم نجم تورينو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إيطالية أن نادي نابولي يرغب في ضم لاعب تورينو أليساندرو بونجيورنو في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن الساعات الماضية شهدت مفاوضات مكثفة من جانب إدارة نابولي لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عام.

و من المتوقع أن تتكبد خزينة الفريق السماوي مايقرب من 35 مليون جنية أسترليني لضم المدافع الايطالي أليساندرو.

السماوي يأمل في ضم أليساندرو

وشارك أليساندرو بونجيورنو مع تورينو هذا الموسم في 29 مباراة أحرز خلالهم 3 أهداف.

ويسعي نابولي خلال الانتقالات الصيفية الحالية في ضم عناصر قادرة علي صناعة الفارق وتساهم في العودة إلي منصات التتويج مجددًا.