مصيلحى يجتمع بالجهاز الفني لفريق الكرة

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أحمد جودة - القاهرة - اجتمع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة أحمد سارى لأول مرة حيث أن الجهاز الفني تولى مهام عمله خلال فترة تواجد رئيس النادى خارج البلاد

و أكد محمد مصيلحى خلال الاجتماع للمدير و الجهاز المعاون أن مجلس إدارة النادى يُدعم ويُساند الجهاز الفنى من أبناء النادى، و يثق به ثقه كبيره من أجل تحقيق أمال وطموحات جماهير زعيم الثغر خلال المباريات القادمة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.



وأعرب مصيلحى للجهاز الفني بقيادة أحمد سارى عن تمنياته التوفيق للفريق خلال المباريات القادمة.



وتولى أحمد سارى المدير الفني للفريق المسئولية مؤخرًا خلفا لطارق العشرى.

ويتكون الجهاز الفنى من: أحمد سارى مديرا فنيا، كرم مرسي مدرب عام، عصام ربيع مدرب، محمد لطفى قطب مدرب مساعد، مجدى بهلول مدرب حراس مرمى، وليد سليمان مخطط أحمال.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع برصيد 37 نقطة.