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أحمد جودة - القاهرة - ودع منتخب كوستاريكا بطولة كوبا أمريكا 2024، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، من مرحلة المجموعات.

كوستاريكا تودع كوبا أمريكا بفوز شرفي

وخرج المنتخب الكوستاريكي من المسابقة رغم فوزه 2-1 على منتخب باراجواي صباح اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للبطولة.

وتقدم منتخب كوستاريكا بهدفين مبكرين حملا توقيع فرانشيسكو كالفو وجوزيمار ألكوسير في الدقيقتين الثالثة والسابعة على الترتيب، فيما جاء هدف منتخب باراجواي الوحيد عن طريق رامون سوسا في الدقيقة 55.

ورغم الفوز، بقي منتخب كوستاريكا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما ظل منتخب باراجواي، الذي أحرز كأس البطولة عامي 1953 و1979، في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وافتتح منتخب كوستاريكا، أحد المنتخبات المنتمية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) المشاركة في كوبا أمريكا 2024، مشواره في المجموعة بالتعادل دون أهداف مع البرازيل، ثم تلقى خسارة قاسية صفر / 3 أمام كولومبيا في الجولة الثانية.

في المقابل، خسر منتخب باراجواي 1-2 أمام كولومبيا في الجولة الافتتاحية، قبل أن ينال هزيمة مدوية 1-4 أمام البرازيل في الجولة الثانية.

