نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب السعودي يقترب من حسم صفقة جديدة من أولمبيك مرسيليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت تقارير صحفية عن قتراب مسؤولو نادي الشباب السعودي من الاتفاق مع الجابوني بيير إميريك أوباميانج مهاجم فريق أولمبيك مرسيليا.

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية، أن إدارة نادي الشباب توصلت إلى شبه اتفاق مع أوباميانج، وتسعى لضم اللاعب بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، للاستفادة من خبراتهم خلال الموسم الجديد.

وحسب ما ذكرت الصحيفة أن إدارة الشباب تفضل التعاقد مع أوباميانج، على الإسباني ألفارو موراتا والبريطاني تشي آدامز.

وسيحسم الشباب الصفقة خلال الأيام القادمة، كما قرر المدرب البرتغالي فيتور بيريرا الاستغناء رسميًا عن الدولي السنغالي الحبيب ديالو سواء ببيع عقده أو إعارته نظير المستويات الفنية المتراجعة التي قدمها الموسم الماضي.

